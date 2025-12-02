Morreu a jornalista e comentadora política Constança Cunha e Sá
Morreu, esta terça-feira, aos 67 anos, a jornalista e comentadora política Constança Cunha e Sá, vítima de doença prolongada, noticia a CNN Portugal.
Nascida a 23 de Agosto de 1958, em Lisboa, licenciou-se em Filosofia e trabalhou como professora antes de ingressar no jornalismo.
Aos 29 anos, começou a carreira na revista 'Sábado', passando mais tarde pelo jornal 'O Independente', onde chegou a ocupar funções de direcção editorial. Em 2000, ingressou na TVI como editora de política e, mais tarde, tornou-se comentadora habitual.
Embora tenha saído do canal em 2020, regressou em 2021, continuando a marcar presença na análise política televisiva.
Reconhecida pela clareza analítica e independência de opinião, Constança Cunha e Sá destacou-se pela capacidade de explicar temas complexos da política portuguesa de forma acessível ao público, tornando-se uma voz influente e respeitada.