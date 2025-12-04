PSD garante que vai rever carreira dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica

O Grupo Parlamentar do PSD Madeira garantiu esta quinta-feira, 4 de Dezembro, que vai rever a carreira dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica, através do diploma do Governo Regional.

Pela voz da deputada Cláudia Perestrelo o PSD criticou o Projecto de Decreto Legislativo Regional apresentado pelo PS Madeira com vista a corrigir "injustiças" para com os Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica. Em causa, disse, está a alega discussão "antecipada de especialidade" de uma proposta que terá sido também apresentada pelo Executivo Madeirense, apesar de uns dias depois.

"O diploma do GR deu entrada neste Parlamento, os pareceres foram pedidos, aguarda apenas a discussão em Plenário", apontou, garantindo que a situação "será resolvida" e que "os profissionais vão ver os seus anseios acautelados nesse diploma".