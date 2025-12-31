Detidos na Turquia 125 suspeitos de prepararem ataques terroristas no Ano Novo

Um total de 125 suspeitos de terem planeado ataques para o Ano Novo pelo grupo terrorista Estado Islâmico foram hoje detidos na Turquia, dois dias após o tiroteio em que morreram três polícias e seis supostos jihadistas.

O ministro do Interior turco, Ali Yerlikaya, informou hoje que as detenções ocorreram numa operação realizada em 25 das 81 províncias da Turquia.

Na terça-feira, o ministro indicou que 357 suspeitos de pertencerem ao Estado Islâmico tinham sido detidos, 127 deles em Ancara, a capital, e em Istambul, a maior cidade do país.

As forças de segurança turcas têm realizado operações em várias cidades nas últimas duas semanas, devido a informações de que o Estado Islâmico estava a preparar ataques contra as celebrações do Ano Novo.

Segundo a agência EFE, pelo menos 41 dos detidos na terça-feira em Istambul planeavam atentados.

Na segunda-feira, nove pessoas - três polícias e seis supostos terroristas - morreram num tiroteio numa localidade na província de Yalova, a cerca de cem quilómetros a sul de Istambul.

Outros oito polícias e um guarda municipal ficaram feridos.

Entretanto, o Gabinete do Governador de Ancara anunciou que mais de 20 mil agentes de forças de segurança serão destacados para mais de 640 locais, como parte do dispositivo de segurança para o Ano Novo.

Em Istambul, as medidas de segurança incluem o destacamento de 50 mil agentes.

Na madrugada do Ano Novo de 2017, um terrorista jihadista matou a tiros 39 pessoas numa discoteca de Istambul.

Desde então, as autoridades turcas redobraram a vigilância em torno das celebrações de Ano Novo.