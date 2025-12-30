Plano de Recuperação e Resiliência desembolsou 4.301 ME e aprovou 73.422 candidaturas em 2025

O Plano de Recuperação e Resiliência pagou, este ano, 4.301 milhões de euros aos seus beneficiários e aprovou 73.422 candidaturas, principalmente a empresas.

Em 08 de janeiro (data do primeiro relatório de monitorização do ano), o total de pagamentos estava em 6.367 milhões de euros, passando hoje a 10.668 milhões de euros.

Desde o início do ano, o plano desembolsou assim 4.301 milhões de euros.

Neste período, destacam-se as empresas (+1.616 milhões de euros), as entidades públicas (+692 milhões de euros) e as autarquias e áreas metropolitanas (+818 milhões de euros).

Por sua vez, as aprovações de projetos subiram de 20.582 milhões de euros para 23.440 milhões de euros, ou seja, um aumento de 2.858 milhões de euros este ano.

As empresas, as entidades públicas e as autarquias e áreas metropolitanas lideram as aprovações de projetos e, este ano, registaram aumentos respetivos de 1.403, 11 e 822 milhões de euros.

Em 2025, o PRR aprovou 73.422 candidaturas, passando de 207.454 para 280.876.

A execução do PRR está em 52%, a cerca de oito meses da data limite fixada por Bruxelas.

O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.