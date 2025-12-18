Concerto dos ÁTOA em Santa Cruz antecipado para 15 de Janeiro

A programação das Festas em Honra do Senhor Santo Amaro 2026, em Santa Cruz, sofreu uma alteração devido à realização das eleições presidenciais a 18 de Janeiro. Dessa forma, a programação vai ser encurtada, tendo início a 14 de Janeiro e terminando a 17 de Janeiro.

Nesse sentido, os artistas de cartaz nacional ÁTOA irão actuar na quinta-feira, dia 15 de Janeiro de 2026, pelas 22 horas, na Praça Padre Patrocínio Alves.

Toda a programação do evento e a Feira Etnográfica que ocorre habitualmente na Praça Dr. João Abel de Freitas, irá decorrer de 14 a 17 de Janeiro de 2026.

