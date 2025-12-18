Presépio Municipal de Câmara de Lobos inaugura amanhã na Quinta Grande

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos inaugura amanhã, às 18h30, o Presépio Municipal, que este ano é apresentado, pela primeira vez, de forma descentralizada, na freguesia da Quinta Grande, reflectindo assim a aposta da autarquia na valorização do território e na aproximação das iniciativas culturais às diferentes freguesias do concelho.

Instalado na entrada do adro da Igreja da Quinta Grande, o presépio ocupa uma área aproximada de 140 metros quadrados e é composto por 256 imagens, integradas em diversos cenários que evocam a cultura, a tradição e o modo de vida madeirense.

Entre as representações presentes destacam-se as casas típicas e tradicionais, a matança do porco, o arraial tradicional, o folclore, a banda de música e uma forte alusão aos socalcos agrícolas (poios), com verduras e plantações características dos terrenos da Região.

A estrutura do presépio é construída maioritariamente com musgos, troncos e diversas ramagens, reforçando o seu caráter natural e tradicional, em harmonia com a identidade rural da freguesia que o acolhe.

Com esta iniciativa, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos pretende não só preservar e divulgar as tradições natalícias madeirenses, como também atrair visitantes à freguesia da Quinta Grande, dinamizando a vivência cultural e social durante a quadra natalícia.

O Presépio Municipal poderá ser visitado por residentes e visitantes até ao dia 11 de Janeiro de 2026, assumindo-se como mais um ponto de interesse cultural do concelho nesta época festiva.