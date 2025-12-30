O antigo Presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto João Jardim reforçou na sexta-feira, 26 de Dezembro, o seu apoio à candidatura de Henrique Gouveia e Melo à Presidência da República Portuguesa.

O apoio foi manifestado com a presença numa acção de campanha realizada na cidade Funchal.

Jardim acelera campanha e lança Almirante ao contacto popular Intervenção do antigo líder transforma visita institucional em acção de rua

Numa das notícias sobre a iniciativa, um leitor do DIÁRIO comentou que todos os candidatos apoiados por Alberto João Jardim perdem as eleições: "A única alegria que tenho quando vejo o AJJ defender alguém politicamente hoje é que essa mesma pessoa vai perder a eleição! Vejam os últimos políticos que ele apoiou e que resultados tiveram!"

Será verdade que os candidatos presidenciais apoiados por Alberto João Jardim perderam as eleições? Na rubrica 'Fact Check' de hoje, o DIÁRIO verifica a veracidade da afirmação.

Atendendo a que a frase é vaga, começamos por focar a análise apenas nas Eleições Presidenciais de 2001, 2006, 2011, 2016 e 2021, tendo com base de pesquisa o arquivo de notícias do DIÁRIO.

Em 2001, numas eleições em que se candidataram Jorge Sampaio (PS), Ferreira Amaral (PSD), António Abreu (PCP), Fernando Rosas (BE) e Garcia Pereira (PCTP/MRPP), o líder do Governo Regional da Madeira afirmou que fez o "frete" de apoiar Ferreira Amaral, que acabou por perder as eleições, sendo ultrapassado por Jorge Sampaio, que venceu o sufrágio.

DIÁRIO de Notícias da Madeira de 16 de Janeiro de 2001.

Seis anos depois, Alberto João Jardim manifestou apoio a Cavaco Silva, que veio a ser o vencedor, contra Manuel Alegre, Mário Soares, Jerónimo Sousa, Francisco Louçã e Garcia Pereira.

DIÁRIO de Notícias da Madeira de 10 de Outubro de 2005.

Em 2011, o apoio da Região foi “indiscutível” à recandidatura de Cavaco e valeu a vitória. Para trás ficaram Manuel Alegre, Fernando Nobre, Francisco Lopes, Francisco Lopes e Defensor Moura.

DIÁRIO de Notícias da Madeira de 19 de Outubro de 2010.

Nas Presidenciais seguintes, em 2016, Alberto João Jardim era apontado a Belém. O ex-presidente do Governo Regional até chegou a admitir a possibilidade de se candidatar, mas para isso pediu 10 mil proponentes e apoio financeiro.

DIÁRIO de Notícias da Madeira de 12 de Junho de 2015.

Meses depois, Alberto João Jardim anunciou que não seria candidato, por falta de organização dos seus apoiantes ao nível nacional, manifestando apoio a Marcelo Rebelo de Sousa, que saiu vencedor. Nessas eleições candidataram-se Sampaio da Nóvoa, Marisa Matias, Maria de Belém, o madeirense Edgar Silva, Vitorino Silva, Paulo de Morais, Henrique Neto, Jorge Sequeira e Cândido Ferreira.

DIÁRIO de Notícias da Madeira de 16 de Outubro de 2015.

Em 2020 e com a possibilidade de Miguel Albuquerque ser candidato, o ex-presidente do Governo Regional, admitiu apoiá-lo. Na altura, Alberto João Jardim disse que, caso Albuquerque não avançasse, a escolha recaria na recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa e foi o que aconteceu, com Marcelo eleito Presidente da República. De fora de Belém ficaram Ana Gomes, André Ventura, João Ferreira, Marisa Matias, Tiago Mayan Gonçalves e Vitorino Silva.

DIÁRIO de Notícias da Madeira de 21 de Maio de 2020.

Estão na corrida às Eleições Presidenciais de 2026 11 candidatos, nomeadamente André Pestana, André Ventura, António Filipe, António José Seguro, Catarina Martins, Henrique Gouveia e Melo, Humberto Correia, João Cotrim Figueiredo, Jorge Pinto, Luís Marques Mendes e Manuel João Vieira. Alberto João Jardim apoia Gouveia e Melo.

Vencedores contabilizados, conclui-se que é falsa a afirmação de que todos os candidatos apoiados por Alberto João Jardim perdem as eleições. Entre 2001 e 2021, apenas um candidato apoiado pelo antigo Presidente do Governo Regional não chegou a Belém, foi Ferreira Amaral, em 2001, ano em que Alberto João Jardim afirmou publicamente que o seu apoio foi um "frete" ao PSD Nacional.