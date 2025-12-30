Candidatos presidenciais apoiados por Alberto João Jardim perderam as eleições?
O antigo Presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto João Jardim reforçou na sexta-feira, 26 de Dezembro, o seu apoio à candidatura de Henrique Gouveia e Melo à Presidência da República Portuguesa.
O apoio foi manifestado com a presença numa acção de campanha realizada na cidade Funchal.
Jardim acelera campanha e lança Almirante ao contacto popular
Intervenção do antigo líder transforma visita institucional em acção de rua
Numa das notícias sobre a iniciativa, um leitor do DIÁRIO comentou que todos os candidatos apoiados por Alberto João Jardim perdem as eleições: "A única alegria que tenho quando vejo o AJJ defender alguém politicamente hoje é que essa mesma pessoa vai perder a eleição! Vejam os últimos políticos que ele apoiou e que resultados tiveram!"
Será verdade que os candidatos presidenciais apoiados por Alberto João Jardim perderam as eleições? Na rubrica 'Fact Check' de hoje, o DIÁRIO verifica a veracidade da afirmação.
Atendendo a que a frase é vaga, começamos por focar a análise apenas nas Eleições Presidenciais de 2001, 2006, 2011, 2016 e 2021, tendo com base de pesquisa o arquivo de notícias do DIÁRIO.
Em 2001, numas eleições em que se candidataram Jorge Sampaio (PS), Ferreira Amaral (PSD), António Abreu (PCP), Fernando Rosas (BE) e Garcia Pereira (PCTP/MRPP), o líder do Governo Regional da Madeira afirmou que fez o "frete" de apoiar Ferreira Amaral, que acabou por perder as eleições, sendo ultrapassado por Jorge Sampaio, que venceu o sufrágio.
Seis anos depois, Alberto João Jardim manifestou apoio a Cavaco Silva, que veio a ser o vencedor, contra Manuel Alegre, Mário Soares, Jerónimo Sousa, Francisco Louçã e Garcia Pereira.
Em 2011, o apoio da Região foi “indiscutível” à recandidatura de Cavaco e valeu a vitória. Para trás ficaram Manuel Alegre, Fernando Nobre, Francisco Lopes, Francisco Lopes e Defensor Moura.
Nas Presidenciais seguintes, em 2016, Alberto João Jardim era apontado a Belém. O ex-presidente do Governo Regional até chegou a admitir a possibilidade de se candidatar, mas para isso pediu 10 mil proponentes e apoio financeiro.
Meses depois, Alberto João Jardim anunciou que não seria candidato, por falta de organização dos seus apoiantes ao nível nacional, manifestando apoio a Marcelo Rebelo de Sousa, que saiu vencedor. Nessas eleições candidataram-se Sampaio da Nóvoa, Marisa Matias, Maria de Belém, o madeirense Edgar Silva, Vitorino Silva, Paulo de Morais, Henrique Neto, Jorge Sequeira e Cândido Ferreira.
Em 2020 e com a possibilidade de Miguel Albuquerque ser candidato, o ex-presidente do Governo Regional, admitiu apoiá-lo. Na altura, Alberto João Jardim disse que, caso Albuquerque não avançasse, a escolha recaria na recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa e foi o que aconteceu, com Marcelo eleito Presidente da República. De fora de Belém ficaram Ana Gomes, André Ventura, João Ferreira, Marisa Matias, Tiago Mayan Gonçalves e Vitorino Silva.
Estão na corrida às Eleições Presidenciais de 2026 11 candidatos, nomeadamente André Pestana, André Ventura, António Filipe, António José Seguro, Catarina Martins, Henrique Gouveia e Melo, Humberto Correia, João Cotrim Figueiredo, Jorge Pinto, Luís Marques Mendes e Manuel João Vieira. Alberto João Jardim apoia Gouveia e Melo.
Vencedores contabilizados, conclui-se que é falsa a afirmação de que todos os candidatos apoiados por Alberto João Jardim perdem as eleições. Entre 2001 e 2021, apenas um candidato apoiado pelo antigo Presidente do Governo Regional não chegou a Belém, foi Ferreira Amaral, em 2001, ano em que Alberto João Jardim afirmou publicamente que o seu apoio foi um "frete" ao PSD Nacional.