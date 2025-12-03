Turistas aumentam 5% e ultrapassam 1.100 milhões até Setembro a nível global

O número de turistas internacionais aumentou 5% nos primeiros nove meses do ano em relação ao mesmo período de 2024, ultrapassando 1.100 milhões, mais 32 milhões, com destaque para a África e a Europa, informou hoje a ONU Turismo.

Estes resultados, que superam em 3% o alcançado em 2019, antes da pandemia de covid-19, refletem "uma procura sustentada de viagens ao longo do ano, apesar da elevada inflação dos serviços turísticos e da confiança desigual dos viajantes, devido às tensões geopolíticas e comerciais", indicou a organização, citada pela agência EFE.

No terceiro trimestre, que coincide com o verão no hemisfério norte, houve um aumento homólogo de 4%, de acordo com o barómetro do turismo mundial da organização, que espera que as chegadas cresçam entre 3% e 5% no total do ano de 2025.

Embora os resultados até setembro estejam em consonância com a sua previsão, alguns fatores, como os preços elevados das viagens e um ambiente geopolítico difícil, "continuam a constituir riscos importantes de revisão em baixa", alertou a organização.

Por regiões, África registou os maiores aumentos, de 10%, nas chegadas até setembro, com crescimentos de dois dígitos tanto no Norte de África (+11%) como na África Subsariana (+10%).

A Europa recebeu 625 milhões de turistas internacionais, 4% a mais do que entre janeiro e setembro de 2024, com uma forte temporada de verão na Europa Ocidental (+5%) e no Sul do Mediterrâneo (+3%), em comparação com um declínio de 1% no Norte.

A Europa Central e Oriental continuou a recuperar-se "com vigor" (+8%), embora as chegadas tenham permanecido 11% abaixo dos níveis de 2019.

As Américas cresceram 2%, com um aumento de 3% nos dois primeiros trimestres e uma ligeira queda de 1% no terceiro, com resultados díspares entre as sub-regiões.

A América do Sul (+9%) teve o melhor desempenho, enquanto a América do Norte registou uma queda de 1%, em parte devido a descidas nos Estados Unidos e no Canadá.

As chegadas à América Central aumentaram 3%, enquanto as Caraíbas (+1%) registaram um crescimento comparativamente mais moderado.

O Médio Oriente registou um avanço de 2%, o que representa mais 33% de chegadas do que em 2019, "os melhores resultados regionais face ao ano anterior à pandemia".

A Ásia e o Pacífico melhoraram em 8% em chegadas, atingindo 90% do volume anterior à pandemia.