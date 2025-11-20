Sistemas de localização para empresas de viaturas que reduzem custos e aumentam a segurança

Controlar uma frota implica analisar informação, antecipar necessidades e gerir recursos. É aqui que entram os sistemas de localização GPS para viaturas. Em 2025, deixaram de ser um luxo para passar a ser uma ferramenta operacional para empresas que fazem estrada todos os dias.

A integração destas soluções permite optimizar rotas, reduzir consumos e custos de manutenção, e, fundamentalmente, mitigar riscos para os condutores. Isto porque os aparelhos fornecem ao gestor de frota uma visão contínua da movimentação dos veículos. O acesso imediato a trajectos realizados, tempos de paragem, velocidades médias ou desvios de rota, facilita o controlo diário da operação e ajuda a identificar falhas, desperdícios ou necessidades de reorganização.

Além do mais, a consulta de históricos permite analisar tendências, ajustar cargas e rever processos logísticos. Uma das vantagens práticas mais evidentes é a redução de custos, pois muitos sistemas permitem a integração da localização GPS com cartões de combustível, cruzando rotas com abastecimentos efectuados.

A telemática – conceito em voga, que corresponde à transmissão de dados à distância entre dispositivos – representa o passo seguinte na evolução da gestão de frotas. Ao reunir dados, comportamentos de condução e alertas automáticos, oferece às empresas um retrato muito mais completo da sua operação. Travagens bruscas, acelerações excessivas, incidentes registados ou tempos exagerados podem ser analisados. Para questões de segurança rodoviária e enquadramento regulatório em Portugal, pode consultar a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

Os sistemas enviam ainda notificações automáticas sempre que ocorre um evento relevante, como é o caso de entradas ou saídas de zonas pré-definidas, paragens prolongadas, desvios inesperados ou incidentes de condução.

No entanto, importa frisar que a instalação de localizadores em viaturas que transportam trabalhadores envolve dados pessoais e, por isso, obrigações legais. Em Portugal, a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) tem orientações sobre geolocalização no contexto laboral. Em muitos casos, é necessário informar os trabalhadores, fundamentar o tratamento de dados e, em situações específicas, consultar representantes dos trabalhadores.

Ainda assim, é uma boa opção a considerar. Algumas empresas ajudam-no a personalizar as suas soluções de telemática e a controlar a sua frota, com funcionalidades adicionais, como dados CAN, dados de códigos de avaria, imobilização de veículos todo-o-terreno, identificação do condutor, descarregar remotamente dados do tacógrafo, monitorização da temperatura e muito mais.