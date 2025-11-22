Juan Carlos I em almoço familiar pelo 50.º aniversário da monarquia espanhola

O rei emérito de Espanha Juan Carlos I participou hoje num almoço familiar com os reis Filipe VI e Letizia, no Palácio Real de El Pardo, em Madrid, por ocasião do 50.º aniversário da restauração da monarquia.

Esta celebração privada ocorreu um dia após a comemoração oficial, para a qual o rei emérito não foi convidado, e após a rainha Sofia ter recebido a mais alta condecoração concedida pela Coroa espanhola e o Estado espanhol, o Toisón de Ouro, numa cerimónia institucional.

À chegada, Juan Carlos saudou os jornalistas, sem fazer declarações, enquanto Filipe e Letizia foram os últimos a chegar a este almoço, acompanhados das filhas.

Segundo informações recolhidas pela agência de notícias espanhola EFE, também estava prevista a presença da rainha Sofia e de praticamente todos os familiares, como as infantas Elena e Cristina e os seus filhos, sendo esperado um formato semelhante ao que teve lugar há dois anos na celebração familiar privada pelo 18.º aniversário da princesa Leonor, que também teve lugar no Palácio de El Pardo, e para a qual o rei Juan Carlos chegou a Madrid no mesmo dia do encontro e, no final, regressou a Abu Dhabi, onde reside, sem pernoitar na capital espanhola.

Juan Carlos I decidiu comparecer à reunião familiar de hoje após ponderar se o faria ou não, depois de não ter sido convidado para os atos institucionais de sexta-feira no Palácio Real e no Congresso dos Deputados que assinalaram os 50 anos da sua proclamação como rei.

A razão pela qual o monarca emérito não foi convidado para estes eventos é porque renunciou a participar em atividades públicas institucionais, residindo há mais de cinco anos em Abu Dhabi, num "exílio" originado por escândalos pessoais e financeiros, e de onde regressa pontualmente de forma privada.

Na terça-feira, transmitiu o seu agradecimento àqueles que o apoiaram há 50 anos, quando foi proclamado rei, e pediu o mesmo apoio para o seu filho, Felipe VI, "nesta difícil tarefa", numa mensagem que foi lida num evento realizado em Madrid.

"Todos juntos unimos esforços e renúncias para realizar esta difícil transição e converter a Espanha numa democracia parlamentar. Peço-vos o mesmo apoio para o meu filho, o rei Felipe, nesta difícil tarefa. Obrigado e estarei sempre ao vosso serviço", afirmou na mensagem.