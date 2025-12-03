2 em cada 10 portugueses afectados por hérnias

Bom dia. Entre notícias de governação, de justiça, de economia e de futebol, destaque para um tema mais humano, digamos assim, com a constatação de que mais de dois milhões de portugueses são afectados por hérnias, tal como a que o Presidente da República viveu nos últimos dias.

Na revista Sábado:

- "Investigação. Todas as escutas a António Costa"

- "50 comunicações em três anos"

- "20 alvos ouvidos"

- "As cunhas de José Luís Carneiro e Manuel Pizarro"

- "Lacerda Machado sobre a TAP e Isabel dos Santos"

- "As conversas sobre o Governo do país"

- "As divisões na justiça sobre o que fazer"

- "Imagens mostram animal ensanguentado. Pedro Frazão faz castração ilegal na sede do Chega"

- "Só há 27 casos no mundo. Daniel, a criança portuguesa com uma doença sem nome"

- "Bastidores do negócio Impressa. Acionistas minoritários zangados"

- "Português na Ucrânia. Sesimbrense há um ano na linha da frente"

No Correio da Manhã:

- "Novo programa a partir de 11 de dezembro. Mais 60 milhões para trocar eletrodomésticos"

- "Mulher e filhos seguiam no carro atacado. Terror em Lisboa com emboscada de 'ex'"

- "MP alerta para perigo de fuga de Sócrates"

- "Fundão. Nova vítima acusa bombeiro violador"

- "Presidente recupera. Hérnia pára Marcelo mais de uma semana"

- "Sporting. Matheus Reis pronto para jogar na Luz"

- "Benfica. Aursnes é joker na estratégia de Mourinho"

- "Dependências. Jovens do Alentejo lideram consumo"

- "'Influencer'. António Costa 'apanhado' em 50 escutas"

- "Carbonizados. Famílias confirmam óbitos dos 6 angolanos"

- "'Amiga Olga' sofre AVC"

No Público:

- "FPF faz acordo com corretora financeira que não tem licença em Portugal"

- "Linhó. Guardas estão em greve há um ano e continuam a receber salário completo"

- "'Alguns políticos querem misturar' imigração legal com ilegal. Entrevista. Dubravisa Suica, comissária europeia para o Mediterrâneo, fala sobre migrações"

- "Quem investir em renda acessível terá mais isenções fiscais"

- "Federica Mogherini. Antiga 'vice' da Comissão Europeia detida em Bruxelas"

- "Presidenciais. Debates foram vistos por oito milhões de portugueses"

- "Cinema. Os amanhãs que (não) cantam de Ritwik Ghatak na Cinemateca"

No Jornal de Notícias:

- "Mais de dois milhões de portugueses são afetados por hérnias"

- "Mortes na via-férrea não estão a baixar"

- "Petição. Milhares de assinaturas para ilegalizar o Chega no parlamento"

- "Congresso. Agências de viagens atacam 'embuste' das taxas turísticas"

- "Porto. Cabos que cobrem fachadas vão ser retirados"

- "Bruxelas. Ex-vice da Comissão detida por suspeita de fraude"

- "Dragões de Ouro. As mulheres que marcam golos na vida dos craques"

- "Futebol. Presidente acusado de usar imigrantes ilegais para clube subir de divisão"

- "Pavlidis e Suárez em brasa apontam miras ao dérbi"

No Diário de Notícias:

- "OCDE quer Portugal a agravar impostos ambientais e sobre o imobiliário"

- "Entrevista. Catarina Martins. 'Podiam ter-se outras soluções quando Costa se demitiu: Marcelo Rebelo de Sousa descredibilizou instituições'"

- "Orçamento Lisboa. Carris lidera investimento com 250 milhões. Verba para higiene urbana cresce 50%"

- "Cultura. Um centro de arte digital que quer atrair público e criadores ao Algarve"

- "Relatório. Portugal lidera desigualdade: mulheres vivem muito menos anos saudáveis do que homens"

- "Greve Geral. Confederação do Turismo contra, prevê adesão fraca"

- "Negociações. Putin ameaça guerra contra a Europa antes de reunião sobre a paz na Ucrânia"

- "Corrupção. Diplomacia da UE sob suspeita após detenção de Mogherini"

- "Património. Florença e a 'lição' para Portugal sobre como gerir turismo e AL"

- "Bino Maçães, treinador dos campeões sub-17. 'Estes dois títulos não lhes vão dar nada no futuro, se não continuarem a trabalhar'"

No Negócios:

- "Governo quer resolver crise na habitação por via dos impostos"

- "Inês Drumond, vice-presidente da CMVM. 'Fiscalidade das poupanças pode ser simplificada'"

- "Quando um filho de peixe não sabe nadar, entram em cena os tubarões"

- "Savannah prevê entrar para o ano na bolsa de Lisboa"

- "Automóvel. Nunca se venderam tantos carros elétricos num só mês"

- "Conjuntura. OCDE quer mais despesa em formação para criar emprego"

- "Sustentabilidade 20|30. Ricardo Pacheco, diretor-geral da Iberdrola bp pulse. Tem sido fundamentalmente o licenciamento que nos está a atrasar'"

- "Bolsa. Cisnes negros para 2026. Ozempic para cães e o 'baby boom' de Taylor Swift"

No O Jornal Económico:

- "Têxteis alertam para fuga fiscal nas encomendas baratas da China"

- "IVA de 6% na construção só para casas vendidas ou arrendadas até dois anos"

- "E-lar: Candidaturas reabrem na próxima semana"

- "Câmara de Lisboa reduz orçamento para 1.345 milhões"

- "Preço das casas sobe 7,8% e atinge máximo histórico"

- "Consumo de eletricidade em Portugal atinge recorde"

- "'É fundamental avançar com a união dos mercados de capitais'. Entrevista [Stephan de Moraes]. Líder da Associação Portuguesa de Capital de Risco defende a criação de incentivos às fusões e aquisições"

- "Ucrânia. Putin avisa: Rússia está pronta se a Europa quiser uma guerra"

- "Franceses lideram corrida a negócio da Galp na Namíbia"

- "Três detidos em buscas a instalações diplomáticas da UE"

No O Jogo:

- "FC Porto. Roda viva. Com sete desafios agendados até ao final do ano, o calendário aperta e Farioli aposta na gestão"

- "Nos últimos três jogos, houve sempre quatro mudanças no onze"

- "Dos jogadores de campo, só Tomás Pérez ainda não foi opção"

- "Utilizados 25 futebolistas e 23 foram titulares"

- "Apenas nove ultrapassaram a barreira dos mil minutos"

- "Varela apto para a Taça da Liga"

- "Benfica. 'Mourinho é muito honesto'. Aursnes diz que é uma honra e privilégio ser treinado pelo Special One"

- "River Plate avança por Prestianni"

- "Ríos vai a jogo com mais de 5000' nas pernas"

- "Faltam 2 dias para o dérbi"

- "Sporting. Pote junta-se aos ases de Borges. Regressado às opções com o E.Amadora, somou tempo importante para ser opção"

- "Fresneda convence em Espanha"

- "Futsal. A dois passos do sonho final. Portugal defronta Argentina nas 'meias' do mundial feminino"

- "I Liga. Famalicão blinda Rodrigo Pinheiro e Tondela renova com Sithole"

No A Bola:

- "Diomande. Atrasa renovação. Sporting quer prolongar contrato até 2030, agentes resistem. Se o vínculo não for estendido, verão de 2026 é das últimas janelas para encaixe financeiro"

- "Pote pronto para o onze", Matheus Reis reencontra Benfica após a polémica da taça"

- "Benfica. Rodrigo Rêgo. Viagem às origens da nova coqueluche encarnada"

- "Onze para o dérbi só muda uma peça em relação ao último embate com os leões"

- "FC Porto. Samu sozinho para atacar Taça da Liga"

- Liga Portugal. SC Braga no pódio de golos da Europa"

- "'Sermos campeões europeus deu-nos vantagem na final do Mundial'. Bino Maçães, treinador nacional de sub-17"

- "'O poder do futebol português está na rua'. Miguel Ribeiro, presidente da Famalicão SAD"

- "Futsal. Portugal nas 'meias' do Mundial feminino"

E no Record:

- "Sporting. Pote ataca a Luz. Pronto para jogar no mínimo 60 minutos no dérbi"

- "Benfica. Fórmula Ajax regressa. Barrenechea volta a ter Rios ao lado"

- "Campeão mundial de sub-17 promovido. José Neto na equipa B"

- "FC Porto. Samu sem descanso. Único ponta-de-lança para a Allianz Cup"