Bolsonaro submetido a nova operação devido a crise de soluços

O ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro realizou hoje uma segunda intervenção destinada a pôr fim às crises de soluços de que padece há meses, indicou a sua mulher.

O ex-Presidente brasileiro já tinha sido submetido no sábado a uma primeira cirurgia para tentar travar as contrações involuntárias.

Na primeira intervenção, os médicos bloquearam o lado direito do nervo frénico e hoje operaram o lado esquerdo, para ver se é possível pôr termo às crises de soluços que, ao que tudo indica, são consequência do esfaqueamento que sofreu durante a campanha presidencial de 2018.

Este procedimento realizado hoje durou cerca de uma hora.

No domingo, Bolsonaro manteve-se "estável e sem soluços" e prosseguiu com os cuidados pós-operatórios da cirurgia a uma hérnia inguinal a que foi submetido no dia de Natal, segundo o boletim médico.

Bolsonaro deixou a 24 de dezembro a sede da Polícia Federal, em Brasília, onde cumpre a sua pena de mais de 27 anos de prisão, para se submeter a uma cirurgia a uma hérnia inguinal bilateral.

O antigo chefe de Estado foi internado no hospital privado D.F. Star e deverá permanecer hospitalizado pelo menos durante uma semana.