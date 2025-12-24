Ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro já foi internado para cirurgia a hérnias

O ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi hoje internado para ser submetido a uma cirurgia para corrigir duas hérnias inguinais, sendo esta a sua primeira saída da cadeia desde que foi preso, em novembro.

Jair Bolsonaro deu hoje entrada no hospital DF Star, em Brasília, avançou fonte da unidade de saúde à AFP.

A cirurgia está marcada para esta quinta-feira e a saída de Jair Bolsonaro foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal e assinada pelo juiz Alexandre de Moraes, relator do processo no qual o ex-Presidente foi condenado a mais de 27 anos de prisão por ter atentado contra o Estado democrático de direito.

Alexandre de Moraes sublinhou que, durante a transferência para o hospital DF Star, Bolsonaro deveria ser escoltado "de forma discreta" por agentes da Polícia Federal, o que já aconteceu.

Deverá ainda ser garantida segurança e fiscalização 24 horas por dia, com pelo menos dois agentes na porta do quarto de Bolsonaro no hospital e outras equipas dentro e fora do centro médico.

Alexandre de Moraes proibiu a entrada no quarto de computadores, telefones, telemóveis, ou qualquer equipamento eletrónico, tendo autorizado a presença da mulher do ex-Presidente, Michelle Bolsonaro, como acompanhante durante o período em que o marido permanecer no hospital, e afirmou que qualquer outra visita deverá contar previamente com autorização judicial.

O juiz Alexandre de Moraes negou na sexta-feira um novo pedido de prisão domiciliária apresentado pela defesa de Bolsonaro, devido a uma "ausência total dos requisitos legais para a concessão" do benefício e ao "reiterado incumprimento das medidas cautelares" que lhe tinham sido impostas.

O ex-chefe de Estado, que governou o Brasil entre 2019 e 2022, sofre há meses de vários problemas de saúde, entre eles vómitos, tonturas e crises de soluços, perturbações derivadas da facada infligida durante a campanha eleitoral de 2018.