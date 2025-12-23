Zelensky condena ataque russo quando decorrem negociações de paz

O Presidente ucraniano criticou hoje o ataque russo iniciado de madrugada e ainda em curso na Ucrânia, no meio de negociações para pôr fim à guerra, afirmando que constitui "um sinal muito claro sobre as prioridades" do Kremlin.

O ataque foi lançado "na véspera do Natal, quando as pessoas apenas querem estar com as suas famílias, em casa e em segurança" e "realizado basicamente no meio de negociações destinadas a pôr fim a esta guerra", denunciou Volodymyr Zelensky, numa mensagem publicada nas redes sociais.

A Rússia lançou, esta madrugada, mais de 650 drones e mais 30 mísseis contra as infraestruturas energéticas da Ucrânia, provocando pelo menos três mortos.

Segundo adiantou Zelensky, o Presidente russo, Vladimir Putin, "ainda não consegue aceitar que tem de parar de matar", o que significa "que o mundo não está a exercer pressão suficiente sobre a Rússia".

Para o chefe de Estado ucraniano, "agora é o momento de responder" pelo que a Rússia "deve ser pressionada a procurar a paz e a segurança garantida".

Agradecendo a todos os que estão a ajudar a Ucrânia e aos dirigentes e políticos "que hoje não se vão calar e vão condenar a Rússia pelo que fez", Zelensky adiantou que é preciso lembrar que "todos os dias, tanto nos dias úteis como nos feriados, a Ucrânia defende vidas humanas".

"A defesa aérea da Ucrânia, o financiamento para a aquisição de armamento e o fornecimento de equipamento energético são processos que não param aos fins de semana. Devemos manter-nos comprometidos com a proteção da vida para finalmente alcançar a paz", escreveu.

Segundo adiantou, o ataque, iniciado na noite de segunda-feira, ainda continua a decorrer, visando principalmente o setor energético e as infraestruturas civis, pelo que o estado de alerta continua em vigor em grande parte da Ucrânia e todos os serviços necessários foram mobilizados para mitigar as consequências do ataque.

"Infelizmente, perderam-se vidas. Na região de Kiev, uma mulher foi morta por um drone russo. Uma pessoa foi declarada morta na região de Khmelnytskyi. Na região de Zhytomyr, um menino de quatro anos morreu depois de um drone russo ter embatido num edifício residencial", lamentou.

Zelensky referiu que pelo menos 13 regiões foram atacadas e, embora um número significativo de drones e mísseis tenha sido abatido, também houve impactos.

"As equipas de reparação e os trabalhadores do setor energético já estão no local, a trabalhar para garantir a normalidade da vida das pessoas, das nossas cidades e das nossas comunidades", acrescentou.