Associação de Estudantes da 'Francisco Franco' recolhe 180kg de alimentos para o Banco Alimentar

A 15 de Dezembro, 140 alunos da Escola Secundária Francisco Franco participaram do torneio solidário organizado pela Associação de Estudantes da 'Francisco Franco'.

Cada jogador contribuiu com um bem para a recolha a ser realizada ao longo desta semana por essa mesma associação. Os 180kg de bens foram doados esta segunda-feira, dia 22, ao Banco Alimentar Contra a Fome - Madeira, devendo ser divididos em cabazes a distribuir por instituições.

Estas iniciativas integram-se nas actividades de Natal a decorrer no estabelecimento de ensino, a par da habitual missa do parto e convívio que se realizaram a 16 de Dezembro. O torneio foi inteiramente patrocinado pela Câmara Municipal do Funchal, através do apoio ao associativismo.