Câmara de Santa Cruz responde a críticas do PSD sobre compra de veículo histórico para bombeiros

A Câmara Municipal de Santa Cruz rejeitou esta sexta-feira as acusações da Coligação Mais Santa Cruz (PSD) sobre a aquisição de um veículo histórico para os Bombeiros Sapadores, esclarecendo que a verba de 44.275 euros não foi retirada da Taxa Municipal de Protecção Civil.

Mais Santa Cruz acusa JPP de esbanjamento da Taxa de Protecção Civil na compra de veículo histórico Os vereadores da coligação Mais Santa Cruz criticaram, na reunião pública descentralizada da Câmara Municipal, a utilização de verbas da Taxa de Protecção Civil para a aquisição de um veículo histórico destinado aos bombeiros sapadores, considerando tratar-se de um desperdício de recursos públicos.

Em comunicado, a autarquia classifica as declarações do PSD como "delirantes", afirmando que "o referido veículo não foi comprado com dinheiro da referida taxa, dado que a autarquia, felizmente, e graças à recuperação financeira, tem outras fontes de receita".

A Câmara considerou ainda "esquizofrénico" que o partido responsável por deixar "uma dívida de milhões aos santa-cruzenses" venha agora tratar como esbanjamento um investimento destinado a "recuperar um pouco da história dos nossos bombeiros".

O município justificou a aquisição, explicando que os carros históricos existem em muitas corporações de bombeiros da Madeira e do país, "porque é importante o futuro, mas é igualmente importante a grandiosidade dos percursos que se fazem de memória e história".

A autarquia liderada por Élia Ascensão, do JPP, lançou uma contra-acusação ao PSD, revelando que "existiam duas viaturas históricas no quartel que desapareceram misteriosamente antes da gestão do JPP", exigindo explicações sobre o paradeiro das mesmas.

A Câmara traçou um retrato negativo da gestão anterior, afirmando que o PSD deixou "um quartel de bombeiros onde chovia dentro, tinha falta de meios humanos e técnicos e estava num completo estado de abandono".

Em contraste, o município destacou os investimentos realizados desde 2013, incluindo "um renovado quartel com tecnologia de ponta, com novos carros e outros dispositivos, com renovação de quadros e com uma estrutura profissional de comando", garantindo que os Bombeiros Sapadores "são hoje um orgulho e uma garantia para todos os santa-cruzenses".