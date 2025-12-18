Presépio do Galeão já abriu portas

O Presépio do Galeão, uma das iniciativas culturais mais emblemáticas da freguesia de São Roque, já se encontra aberto ao público.

As visitas podem ser realizadas até 18 de Janeiro, diariamente, entre as 15 e as 21 horas, junto ao centro de saúde da localidade. A entrada custa 1 euro, embora gratuita para menores de 12 anos.

Esta iniciativa da Associação Cultural e Recreativa do Galeão decorre desde 2006, cujo mentor foi Juvenal Silva, figura muito conhecida e respeitada na localidade, falecido em janeiro de 2023.

O Presépio do Galeão é uma lapinha em ponto gigante, que mostra figuras do Natal e recria quadros da tradição madeirense, incluindo réplicas das principais igrejas da Região.

O processo de conceção do presépio do Galeão levou cerca de 4 meses e exibe 5 mil peças, distribuídas por aproximadamente mil metros quadrados.

Na ocasião, o secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, que representou o presidente do Governo, elogiou o esforço e a dedicação de todos os que ajudaram novamente a concretizar este projeto, que é já uma marca da freguesia de São Roque e uma referência da identidade cultural madeirense nesta altura do ano.

De salientar que a organização informa que o espaço pode abrir nos períodos da manhã, apenas excepcionalmente para grupos, podendo as reservas serem efectuadas através do telefone 963340231.