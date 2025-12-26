Carro incendiou-se em frente ao presépio do Galeão
Uma viatura incendiou-se, esta tarde, em frente ao presépio do Galeão, no Funchal, causando algum alarme entre quem se encontrava na zona.
O incêndio terá deflagrado por razões ainda desconhecidas, na Rua da Escola Secundária do Galeão.
Para o local foram de imediato mobilizados os Bombeiros Sapadores do Funchal, com um total de 10 operacionais apoiados por três viaturas: um veículo pesado de combate a incêndios, uma ambulância e um veículo de apoio.
O fogo foi rapidamente controlado e extinto, não havendo registo de feridos.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo