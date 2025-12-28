Pedido de socorro na Meia Serra terá sido falso alarme

O pedido de socorro na zona da Meia Serra terá sido um falso alarme, indicou a corporação dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

Conforme já noticiou o DIÁRIO, os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e a Polícia Florestal foram mobilizados para procurar um turista que terá pedido auxílio ao final da tarde deste domingo, 28 de Dezembro, na zona da Meia Serra. Contudo, sabe-se agora, que quando os operacionais chegaram ao local não terão visto nem ouvido nada.

O alerta à Protecção Civil foi dado, pouco antes das 17 horas, por um automobilista que sofreu uma avaria e, enquanto estava imobilizado, ouviu gritos de ajuda, em inglês. De imediato, o condutor alertou as autoridades, que se deslocaram ao local.