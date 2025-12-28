(No novo ano) faz mais tags ao vivo, mais likes ao ouvido, tecla mais com a boca

O ano de 2026 está aí à porta e o que todos queremos é mais do que nos faz falta e menos do que não anda cá a fazer nada. Queremos mais saúde ou pelo menos a mesma para quem a tem bem equilibrada, esse é o principio de tudo. Sem saúde nada fica completo nem a mente permanece limpa como tanto queremos e precisamos. Já que o tempo não estica pelo menos que seja mais bem gasto, com mais momentos perfeitos daqueles que podemos colecionar naquela caixinha de memórias só nossa. Que seja o ano em que alimentamos a nossa saudade com mais presença física ao lado dos que gostam verdadeiramente de nós. Dos que nos fazem sentir inteiros como diria Ricardo Reis pela mão de Fernando Pessoa, “nada Teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és No mínimo que fazes. Assim em cada lago a lua toda Brilha, porque alta vive”. Queremos mais mergulhos, histórias de sucesso, encontros e reencontros, beijos, abraços e amassos, passeios na praia, fins de tarde a ver o mar com a companhia certa ou sozinhos, nós e aquele sorriso indisfarçável na nossa cara.

Queremos mais aventuras e loucuras, daquelas que nos fazem sonhar e preenchem a alma, transformar o impossível em possível e o provável em certeza. Mais leitura e pensamento, mais leveza e firmamento, queremos procurar a felicidade em cada espaço e levarmos connosco o mundo inteiro ou pelo menos quem vier por bem. Mais convites para o cinema, inteligência emocional anti-sistema, prosa, poesia, poema. Queremos mais tranquilidade, mais razões para viver a quem é de idade, conversas entre avós e netos, magia entre pais e filhos e que os mais novos possam concretizar toda a sua infância sem guerras ou gente que lhes tenta roubar a magia. Viagens para quem possa e se não der para todos que possamos viajar através da nossa mente para sítios bons e atitudes que possam desencadear outras, tornando este um local melhor para todos vivermos, em paz. Queremos mais animação, reuniões e planos para quem sobrevive na profunda solidão, altruísmo, empatia e príncipes dispostos a dar a mão, a quem mais precisa.

Que nos alimentemos de mais ambição e coração, vontade de construir em vez de destruir, juntar ao invés de separar, colar e não mais partir. Queremos rir, amigos que não nos deixam cair e muita música, principalmente daquela que nos faz sorrir. Mais para quem pouco ou nada tem, equilíbrio e equidade para que as oportunidades possam chegar aos que dela fazem bom proveito e as merecem. Justiça sem justiceiros das redes sociais, razoabilidade para os fanáticos sem rosto e que possamos se possível passar o ano sem nenhum desgosto. Mais gestos bonitos sem maldade, atitudes generosas sem segundas intenções e que a única explosão que se possa ouvir na Terra é a da alegria de novas paixões. Mais cor, bem-estar, satisfação, prazer e amor. Esperança, serenidade, entusiasmo e afeto. Humor para quem vive carrancudo e calma para quem tem a mania de criticar tudo. Interações sociais, festas, espetáculos, teatros e arraiais. Mais saúde mental que tanto vai afetando de forma decisiva quem dela tem de menos. Sentimentos positivos, preconceitos despidos e honestidade. Essa honestidade que falta a tanta gente, que magoa que fere e que arde.

Que 2026 nos preencha de carinho, da família e do vizinho, de estabilidade e de novas realizações. Seja na maior das conquistas ou nas próximas eleições, nos momentos que parecem mais pequeninos mas que nos trazem algo que nos acrescenta e que a ilusão dê lugar à imaginação. Que este novo normal da inteligência artificial não nos roube o estar, a presença física, a mão dada, o colo e o encosto. Desejo por isso que não deixes de viver e não deixes que o tempo se desperdice. Este ano aproxima-te dos que São (tudo para ti), faz mais tags ao vivo, mais likes ao ouvido, tecla mais com a boca.

Frases soltas:

A jovem Ângela Pereira que ficou conhecida por fazer um apelo nas redes sociais para que pudesse fazer um novo tratamento ao cancro em fase terminal que levou o IPO do Porto a terminar com os tratamentos, faleceu no Dia de Natal. Quero acreditar que o dia não foi um acaso e que há razões para isto tudo, até para o sofrimento…

Neste final de ano temos assistido a noticias e relatos dando conta de várias pessoas com AVC´s. É importante mantermos o ritmo mas igualmente importante que nos mantenhamos saudáveis, desporto com conta peso e medida, bons hábitos, que façamos análises e que visitemos periodicamente o médico para fazer a inspeção à “máquina”.