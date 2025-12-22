Autonomia potenciou sucesso no desporto

O presidente da Câmara Municipal do Funchal afirma que não podemos deixar de associar a autonomia ao mérito desportivo. "O número recorde que esta volta apresenta resulta desse contexto: a prática ao longo da vida", afirma Jorge Carvalho.

A Volta à Cidade foi apresentada, há pouco, no Salão Nobre da Câmara do Funchal. O autarca reforçou os pedidos para que os praticantes tenham consciência de que vão para uma prova desportiva, para que seja vivida em segurança.

A Câmara Municipal do Funchal apoiará a prova com uma serie de recursos.

José Frias será o padrinho da prova, tendo sido "uma referência para o atletismo da Região".

Tiago Brito e Maria Tavares, os atletas mais velhos da prova, marcaram presença na apresentação da Volta à Cidade, mostrando que "a prática desportiva é um espaço de afirmação e em que cada um procura [...] a sua superação".

O objectivo é que cada um possa desfrutar da prova, nesta "actividade de manifestação cívica, de convívio, de festa e exaltação da prática desportiva".

Jorge Carvalho mostrou disponibilidade da CMF para continuar a apoiar eventos da Associação de Atletismo.

Volta à Cidade é "o coroar do Natal"

A Volta à Cidade acaba por ser "o coroar do Natal". Quem o afirmou foi David Gomes, director regional do Desporto, na apresentação da prova, que se realiza no próximo domingo.