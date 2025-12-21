Debatidas em Miami garantias de segurança para a Ucrânia e recuperação económica

Representantes dos Estados Unidos e da Ucrânia discutiram em Miami as garantias de segurança para Kiev no âmbito de um plano de paz com a Rússia liderado por Washington, bem como a recuperação económica do país pós conflito.

O foco das reuniões foi definir prazos e a sequência dos próximos passos nas negociações.

O enviado especial dos Estados Unidos (EUA), Steve Witkoff, resumiu hoje, na rede social X, as reuniões "produtivas e construtivas" realizadas nos últimos três dias com os seus homólogos ucranianos, que contaram com a presença de aliados europeus, "para coordenar uma abordagem estratégica comum entre a Ucrânia, os Estados Unidos e a Europa".

"Foi também realizada uma reunião separada e construtiva em formato Estados Unidos-Ucrânia, durante a qual foram abordados quatro documentos-chave: o desenvolvimento adicional de um plano de 20 pontos, o alinhamento de posições sobre um quadro de garantias de segurança dos EUA para a Ucrânia e o desenvolvimento futuro de um plano económico e de prosperidade", acrescentou.

Segundo o enviado do Presidente Donald Trump, as conversações "deram especial atenção à discussão dos prazos e da sequência dos próximos passos".

Steve Witkoff e o genro de Donald Trump, Jared Kushner, reuniram-se no fim de semana em Miami com o Secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, Rustem Umerov, e com o Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, Andriy Gnatov.

Em paralelo, os representantes de Washington realizaram conversações separadas com o enviado do Kremlin, Kirill Dmitriev, que afirmou no sábado que o diálogo com os EUA estava a prosseguir "construtivamente" e iria continuar até hoje.

Na sua mensagem no X, Steve Witkoff enfatizou que a Ucrânia continua empenhada em alcançar uma "paz justa e sustentável" e que "a prioridade comum é travar a violência, garantir a segurança e criar as condições para a recuperação, estabilidade e prosperidade a longo prazo da Ucrânia".

"A paz não deve ser apenas a cessação das hostilidades, mas também uma base sólida para um futuro estável", insistiu o enviado dos EUA, que não mencionou na sua declaração os encontros com Kirill Dmitriev.

Hoje, em Moscovo, o conselheiro presidencial russo Yuri Ushakov disse que o Kremlin espera receber na segunda-feira um relatório de Kirill Dmitriev, que está em Miami.

"Espero que regresse na segunda-feira e informe, antes de mais, o Presidente [Vladimir Putin] dos resultados das suas negociações", disse Yuri Ushakov, citado pelas agências de notícias locais.

Depois disso, a Rússia definirá a postura que manterá a seguir, "principalmente nos seus contactos com os americanos", acrescentou.