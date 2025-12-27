Morreu Eurico Figueiredo, histórico do Partido Socialista

Eurico Figueiredo, militante do PS desde 1974, morreu, este sábado, na sequência de complicações derivadas da Gripe A. A notícia foi avançada pela RTP e o PS já emitiu uma nota de pesar.

O militante socialista tinha 86 anos e encontrava-se internado no Hospital de Santo António. Foi deputado à Assembleia da República.

"Destacado resistente anti-fascista, desde logo quando, com apenas 18 anos, foi um activo participante na campanha presidencial de Humberto Delgado. Viria a ter um papel notável nos movimentos estudantis, quer em Lisboa, quer em Coimbra, que combateram o regime, em particular nas greves académicas de 1962. Foi mesmo eleito, nessa altura, como o primeiro secretário-geral do Secretariado Nacional dos Estudantes Portugueses", recorda o partido.

A nota de pesar lembra ainda que Eurico Figueiredo foi preso pela PIDE, por várias vezes e acabou por se ver obrigado ao exílio na Suíça, onde manteve profundas ligações aos movimentos oposicionistas portugueses.

"Eurico Figueiredo, psiquiatra reconhecido, foi também um grande defensor da região Trás-os-Montes e da identidade duriense, de onde era natural (Vila Real, 1939). Foi ainda um percursor político em matérias como a defesa do ambiente, lutando pela sua inclusão na agenda política", aponta.

