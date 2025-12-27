Morreu Eurico Figueiredo, histórico do Partido Socialista
PS já emitiu nota de pesar
Eurico Figueiredo, militante do PS desde 1974, morreu, este sábado, na sequência de complicações derivadas da Gripe A. A notícia foi avançada pela RTP e o PS já emitiu uma nota de pesar.
O militante socialista tinha 86 anos e encontrava-se internado no Hospital de Santo António. Foi deputado à Assembleia da República.
"Destacado resistente anti-fascista, desde logo quando, com apenas 18 anos, foi um activo participante na campanha presidencial de Humberto Delgado. Viria a ter um papel notável nos movimentos estudantis, quer em Lisboa, quer em Coimbra, que combateram o regime, em particular nas greves académicas de 1962. Foi mesmo eleito, nessa altura, como o primeiro secretário-geral do Secretariado Nacional dos Estudantes Portugueses", recorda o partido.
A nota de pesar lembra ainda que Eurico Figueiredo foi preso pela PIDE, por várias vezes e acabou por se ver obrigado ao exílio na Suíça, onde manteve profundas ligações aos movimentos oposicionistas portugueses.
"Eurico Figueiredo, psiquiatra reconhecido, foi também um grande defensor da região Trás-os-Montes e da identidade duriense, de onde era natural (Vila Real, 1939). Foi ainda um percursor político em matérias como a defesa do ambiente, lutando pela sua inclusão na agenda política", aponta.