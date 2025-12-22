Músico britânico Chris Rea morreu hoje aos 74 anos

O músico britânico Chris Rea, autor das músicas "On The Beach" ou "Driving Home for Christmas", morreu hoje, aos 74 anos, revelou a família, citada pelos media britânicos.

Chris Rea morreu num hospital, na sequência de uma curta doença, escreveu a BBC.

Filho de pai italiano e mãe irlandesa, Chris Rea nasceu em 1951, em Middlesbrough, e lançou o primeiro álbum, "Whatever Happened To Benny Santini?", em 1978, mas o sucesso só chegaria anos mais tarde, com "The Road To Hell" (1989) e "Auberge" (1991).

A carreira do cantor e guitarrista, ancorada no rock e nos blues, seria várias vezes posta à prova por causa de problemas de saúde, nomeadamente um cancro no pâncreas, diabetes e um ataque cardíaco.

Ainda assim, lançou mais de duas dezenas de registos discográficos, sendo os mais recentes "Road Songs for Lovers" (2017) e "One Fine Day" (2019).

Ferveroso adepto de automobilismo, Chris Rea incluiu referências a carros e à condução em várias músicas, nomeadamente num dos temas mais populares da sua discografia, "Driving Home for Christmas".

Em 1994, Chris Rea chegou a gravar o tema "Saudade", em tributo ao piloto brasileiro Ayrton Senna, que morreu naquele ano.