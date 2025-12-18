'Marella Explorer 2' pernoita no porto do Funchal com 1.741 passageiros

O navio 'Marella Explorer 2' chegou, esta manhã, ao porto do Funchal, onde vai pernoitar, com 1.741 passageiros e 748 tripulantes. A partida rumo a Lanzarote está prevista para as 18 horas desta sexta-feira.

Esta embarcação conta já com 32 anos de serviço e está a realizar um cruzeiro de uma semana no itinerário Cruise Atlantic Islands (CAI). Começou esta viagem a 15 de Dezembro em Gran Canaria, visitou Tenerife e La Palma, seguindo-se Lanzarote, para depois terminar o cruzeiro a 22 de Dezembro em Gran Canaria.

O 'Mein Schiff 7' permanece no porto funchalense até às 14 horas de hoje, isto depois de ter chegado à Madeira na madrugada de quarta-feira, com 3.874 pessoas a bordo: 2.828 passageiros e 1.046 tripulantes. A viagem continua rumo a Fuerteventura, estando também posicionado na rota CAI.

Para esta sexta-feira está prevista a chegada do 'Mein Schiff 3' com 2.404 passageiros e 948 tripulantes, que vem do porto alemão de Bremen, e segue no dia seguinte para La Palma. Mais uma pernoita no Porto do Funchal, desta vez agenciada pela JFM Shipping.