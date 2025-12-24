Mensagem de Natal do Sindicato dos Jornalistas apela à valorização da profissão

A Direção Regional da Madeira do Sindicato dos Jornalistas assinala esta quadra festiva com uma mensagem centrada nas condições de trabalho e no reconhecimento da profissão.

Numa publicação partilhada na sua página oficial de Facebook, a Direcção Regional do Sindicato sublinha a necessidade de mais tempo para apurar informação, estabilidade laboral e respeito pelo exercício do jornalismo.

Na mensagem divulgada, os jornalistas defendem salários que garantam segurança e que não se esgotem “num instante”, alertando para os elevados níveis de precariedade que continuam a marcar o sector em Portugal.

Entre as principais "desejos de Natal" estão ainda: o reforço da confiança do público, coragem e solidariedade profissional e o direito dos jornalistas a serem informados sobre todas as matérias que lhes dizem diretamente respeito.

A Direção Regional do Sindicato dos Jornalistas destaca que não se trata de esperar “um milagre de Natal”, mas sim de exigir "dignidade" para a profissão, sublinhando a importância do jornalismo para uma sociedade informada e democrática.