Director Regional das Comunidades sublinha “força da madeirensidade”

O director regional das Comunidades e Cooperação Externa foi outra das figuras que fez questão de partilhar uma mensagem de Natal, neste dia 24 de Dezembro.

Sancho Gomes deixou uma palavra especial aos emigrantes madeirenses e seus descendentes, sublinhando o seu contributo à Região.

A comunidade madeirense espalhada pelo mundo é, para nós, um motivo de orgulho. Uma comunidade que tanto deu à Madeira e aos madeirenses. Uma comunidade resiliente, trabalhadora e profundamente ligada à sua terra Natal Sancho Gomes, director regional das Comunidades e Cooperação Externa

"Esta quadra é um tributo à nossa identidade, às nossas tradições e à força universal da madeirensidade”, vincou ainda governante, fazendo votos de um "santo e feliz Natal" e de um Ano Novo "com esperança renovada".