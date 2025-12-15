Detido um dos filhos de Rob Reiner e Michelle Singer encontrados mortos em casa

Um dos filhos do realizador Rob Reiner e da fotógrafa Michele Singer, encontrados mortos em casa no domingo, em Los Angeles, foi detido hoje, avançou a agência Associated Press (AP).

De acordo com fonte policial, que falou com a AP sob anonimato, o detido é Nick Reiner, de 32 anos, um dos quatro filhos de Rob Reiner e Michele Singer.

O realizador e a fotógrafa, de 78 e 68 anos, foram encontrados mortos em casa, estando a polícia a investigar um homicídio.

Rob Reiner ficou conhecido na década de 1970 como ator, na série "Uma família às direitas", na qual interpretava o papel de genro de Archie Bunker, interpretado por Carol O'Connor.

Mas foi como realizador que fez grande parte da carreira. Entre os muitos filmes que realizou contam-se "A Few Good Men" ("Uma questão de honra"), "When Harry Met Sally" ("Um amor inevitável"), "The Princess Bride" ("A princesa prometida") e "Stand by Me" ("Conta comigo").

Filho da lenda da comédia Carl Reiner, Rob Reiner era casado com a fotógrafa Michele Singer Reiner desde 1989. Os dois conheceram-se quando o realizador filmava "When Harry Met Sally" e juntos tiveram três filhos.

Antes, Rob Reiner tinha sido casado com a atriz e realizadora Penny Marshall, entre 1971 e 1981, tendo adotado a filha desta, Tracy Reiner.