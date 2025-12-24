Site permite acompanhar a "viagem" do Pai Natal pelo mundo

À medida que a noite de Natal se aproxima, crianças e adultos de todo o mundo podem seguir a "viagem" do Pai Natal em tempo real, graças ao programa do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD).

O 'site' noradsanta.org permite que as pessoas acompanhem o 'percurso' do "velhinho das barbas brancas" em nove línguas, incluindo português, enquanto entrega presentes por todo o planeta, oferecendo mapas interactivos e actualizações de localização.

O projecto, que remonta à década de 1950, tornou-se numa tradição natalícia popular, em que combina a tecnologia e o espírito festivo que se vive por estes dias.