Um reboque retirou um carro rent-a-car da lama nas 'Ginjas'?

Na tarde de ontem começou a circular, nas redes sociais, em particular no grupo 'Ocorrências na Madeira', no Facebook, uma publicação que dava conta da alegada intervenção de um reboque para retirar um carro de aluguer (rent-a-car) da Estrada das Ginjas, em São Vicente. A publicação rapidamente gerou múltiplas reações e comentários entre os utilizadores. Mas corresponderá a imagem partilhada à realidade?

Embora à primeira vista a imagem partilhada pareça credível e facilmente enquadrável na realidade da Estrada das Ginjas, em São Vicente, uma análise mais cuidada revela que não se trata de um registo fotográfico autêntico.

Na verdade, a imagem foi criada através de inteligência artificial, apresentando vários indícios que levantam dúvidas quanto à sua veracidade.

Um dos sinais mais evidentes é a matrícula do reboque, que não respeita o formato nem os elementos exigidos pela legislação portuguesa, surgindo com caracteres invulgares e visualmente irregulares. Este detalhe, que pode passar despercebido numa observação rápida, é determinante para confirmar que a imagem é falsa, tal como se evidencia na fotografia apresentada de seguida.

Matrícula falsa do carro de rent-a-car

A "brincadeira" em torno desta imagem não se ficou, no entanto, por aqui. Após a divulgação inicial, começaram a surgir outras imagens que simulavam diferentes desfechos para a alegada ocorrência, todas elas igualmente criadas com recurso a ferramentas de inteligência artificial.

Entre esses cenários fictícios destaca-se a utilização de uma réplica do helicóptero de resgate da Protecção Civil, apresentado como se estivesse também envolvido na operação da retirada do veículo, apesar de se tratar, uma vez mais, de um conteúdo fabricado digitalmente.

Mas a "cereja no topo do bolo" desta sequência de brincadeiras digitais surgiu com a criação de um vídeo que, supostamente, ilustrava todo o processo de resgate do carro de rent-a-car pelo reboque.

Tal como as anteriores imagens, o vídeo foi integralmente gerado com recurso das novas tecnologias, recriando uma operação que nunca ocorreu.

Por fim, é de salientar que, apesar destas imagens e vídeo terem sido criados com intuito de divertir as pessoas, o que elas realmente demonstram é que é importante que os utilizadores se mantenham sempre atentos e críticos perante o que vêem 'online'.

Nem tudo o que circula na internet reflecte a realidade, e conteúdos gerados por inteligência artificial podem enganar até mesmo os mais atentos. A cautela e a verificação de fontes são, por isso, essenciais para não cairmos em erros ou partilharmos informação falsa.