Homem interceptado a tentar furtar carro no Funchal

Um homem, com cerca de 40 anos, foi interceptado, esta manhã, quando alegadamente tentava furtar objectos do interior de uma viatura estacionada no Caminho Velho da Chamorra, nas imediações do armazém da empresa Madeira Cleaning & Care, no Funchal.

De acordo com o relato de um funcionário da empresa, que se apercebeu da situação, o indivíduo, que "aparentava ser toxicodependente", já circulava pela zona alguns minutos antes, demonstrando um comportamento suspeito. "Andava a olhar para todo o lado, como quem estava à procura de uma oportunidade", descreveu.

Foi então, que quando pensou que ninguém estaria nas imediações, o suspeito aproveitou o facto de um automóvel estar com um dos vidros ligeiramente aberto para tentar aceder ao seu interior. "Estava aberto, mas algo mínimo. Ele é que colocou os dedos e forçou a janela, puxando-a para baixo. Penso que, com a força, acabou por partir alguma coisa e assim conseguiu abrir a porta do carro", explicou.

O larápio, que é descrito como uma "cara conhecida" naquela zona da cidade, acabou por ser apanhado em flagrante. "Quando o confrontei, pediu desculpa, mas ainda teve a lata de pedir se lhe podia dar algum dinheiro", acrescentou o funcionário.

Apesar do homem ter conseguido fugir, a Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência, procedendo aos trâmites legais.