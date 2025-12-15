Zelensky e negociadores dos EUA voltam a reunir-se em Berlim

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e os enviados dos EUA para as negociações de paz na Ucrânia vão voltar a reunir-se esta segunda-feira em Berlim, depois do encontro de ontem ter durado cinco horas.

"[As partes] concordaram em continuar amanhã", disse o conselheiro do chefe de Estado ucraniano à saída do encontro na capital alemã, no qual esteve também presente o chanceler germânico, Friedrich Merz.

Dmytro Lytvyn acrescentou, segundo a agência de notícias francesa AFP, que Volodymyr Zelensky falará na segunda-feira.

Além de uma segunda ronda de conversações entre Volodymyr Zelensky e os negociadores norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner (genro de Donald Trump), terá ainda lugar na segunda-feira, em Berlim, uma cimeira, convocada pelo chanceler alemão, entre vários líderes europeus, das instituições comunitárias e da NATO sobre o assunto.

No final do encontro de hoje, Steve Witkoff afirmou que "foram feitos muitos progressos", adiantando que decorreram "discussões aprofundadas sobre o plano de 20 pontos para a paz, programas económicos e muito mais".

À chegada a Berlim, o Presidente ucraniano admitiu deixar cair a candidatura da Ucrânia à NATO como contrapartida por garantias de segurança do Ocidente, mas rejeitou a pressão dos EUA para ceder territórios à Rússia.

A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022 e, desde então, a guerra já custou dezenas de milhares de vidas civis e militares aos dois países, segundo várias fontes.