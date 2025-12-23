GNR registou mais de 6 mil contra-ordenações em operação de Natal e Ano Novo

A Guarda Nacional Republicana (GNR) já registou mais de seis mil contraordenações no âmbito da 'Operação Natal e Ano Novo 2025/2026', sendo o excesso de velocidade uma das principais infrações registadas.

Além do excesso de velocidade, o consumo de álcool e a falta de inspeção e de seguro dos carros são outras das contraordenações mais registadas pela GNR durante a operação que começou no dia 18 de dezembro e termina no início do ano, adiantou hoje o major da GNR Tiago Machado, que coordena a operação de fiscalização da GNR situada nas portagens de Alverca, com ligação à A1.

"A visibilidade e o apoio ao condutor é o nosso foco neste momento", referiu o major da GNR, que identificou ainda algumas autoestradas onde decorre a operação de Natal e de Ano Novo da GNR, como a A2, a A23, a A28 e a A24.

"Fizemos uma análise do risco, verificámos onde é que ocorre mais sinistralidade e direcionamos mais o patrulhamento para aqueles locais", explicou Tiago Machado.

A operação que aconteceu hoje em Alverca teve a visita do secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, que deixou um apelo "para que as pessoas não só façam uma condução segura, como adequem a sua condução àquilo que são as condições da via - a chuva, o estado da via, o trânsito".