Rui Marques está 'livre'

O Ministério Público arquivou o processo de que era alvo Rui Marques, presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, que estava acusado de crimes de prevaricação, participação económica em negócio e abuso de poder.

O processo dizia respeito a alegadas irregularidades em centenas de licenciamentos de obras pela autarquia da Ponta do Sol, durante os seus anteriores mandatos.

Em declarações à Antena 1, o autarca diz que foi feita justiça. "Sempre estive de consciência tranquila e tranquilo com as decisões que eu na altura tomei. Julgo que tomei sempre em prol do concelho e dos ponta-solenses. Foi com o meu agrado que recebi a notícia", sublinhou.