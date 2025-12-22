Andebol foi a sorteio na Taça de Portugal

Marítimo da Madeira Andebol SAD em masculinos e Madeira Andebol SAD e Club Sports da Madeira em femininos, foram esta tarde a sorteio para a disputa dos oitavos de final da ‘prova rainha’ do andebol português, evento que teve lugar na sede da Federação de Andebol de Portugal.

Nos masculinos, o Marítimo da Madeira Andebol SAD vai defrontar o conjunto do ABC de Braga, partida a ter lugar em casa do ABC, uma eliminatória que está agendada para 7 de Fevereiro, de 2026.

Já nos femininos, as duas formações da Região ainda têm pela frente, a disputa dos 1/16 de final, jogos marcados para 8 de Fevereiro, com o Madeira Andebol SAD a actuar casa do Valongo e Sports da Madeira no Alpendorada. Caso o Madeira Andebol vença irá no dia 21 de Fevereiro, curiosamente também a casa do ABC de Braga. Já o Sports da Madeira caso ganhe, irá até Leiria defrontar o Juventude de Lis.