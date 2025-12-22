ASKKSA com vice-campeão em kumite

O Pavilhão Municipal da Penha, em Faro, foi palco da Taça de Portugal de Karate para os escalões de Cadetes, Júnior e SUB21 da época 2025/2026, organizada pela Federação Nacional de Karate. A competição reuniu 421 atletas, 111 treinadores e 96 clubes de todas as regiões do país.

O destaque da prova foi a conquista do vice-campeonato por Tiago Pestana, no escalão Kumite Cadete +70kg Masculino. A final, descrita como "bastante emotiva", foi aplaudida de pé por todos os presentes no pavilhão devido ao desportivismo demonstrado pelos dois finalistas.

Na vertente de Kata, Constança Lima protagonizou uma prestação de relevo ao lutar pela medalha de bronze em Kata Júnior Feminino, terminando a competição num honroso 5.º lugar. Apesar de os objetivos inicialmente traçados não terem sido alcançados nesta disciplina, a atleta mostrou qualidade competitiva.

A competição contou ainda com a participação de Santiago Gomes na categoria de Kata Cadete Masculino, que desempenhou funções como Oficial de Mesa (Técnica Arbitragem FNKP), e de Teresa Luís. Os atletas foram acompanhados pelo treinador Rafael Jardim.

Segundo a ASKKSA - Associação Shotokan Kokusai Karate Santo António, para além dos resultados desportivos, o principal foco foi "a observação do crescimento individual, tanto a nível técnico como a responsabilidade emocional". O trabalho de preparação continua para as próximas competições da época.



