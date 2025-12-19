'Mein Schiff 3' vai pernoitar no Funchal com 2.400 passageiros

Chegou esta manhã, ao porto do Funchal, o 'Mein Schiff 3', transportando 2.404 passageiros e 948 tripulantes. O navio vai passar a noite na Região, deixando a 'pontinha' apenas pelas 14 horas de sábado. Esta é uma escala agenciada pela JFM Shipping.

O 'Mein Schiff 3' chega do porto alemão de Bremen e segue viagem rumo a La Palma, integrado no cruzeiro do itinerário da Cruise Atlantic Islands (CAI). A viagem começou no passado dia 14, precisamente em Bremen e termina apenas a 7 de Janeiro do próximo ano, no mesmo porto. Curiosamente, a viagem vai trazê-lo duas vezes à Madeira. A primeira é esta sexta-feira e a segunda a 31 de Dezembro, onde vai estar para a passagem de ano.

Pelo meio, visita Canárias (La Palma, Tenerife, Lanzarote e Gran Canaria) e Cabo Verde (ilhas de São Vicente e Santiago). Depois da segunda visita ao Funchal, segue para Lisboa e depois para Corunha (Espanha), antes de terminar a viagem na Alemanha.

Já o 'Marella Explorer 2', chegou na quinta-feira com 1.741 pessoas e 748 tripulantes, e passou a noite no Porto do Funchal. Numa escala da responsabilidade da Agência Ferraz, vai ficar na Madeira até às 18 horas, altura em que segue para Lanzarote.



Está também a operar na rota CAI, realizando, até ao final de Março do próximo ano, cruzeiros de uma semana pelas Canárias e Madeira.

Este sábado de manhã, chega o 'MSC Musica', que vem fazer a operação semanal de turnaround parcial (embarque e desembarque de passageiros) que vai envolver cerca de 600 pessoas.