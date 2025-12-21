Bayern fecha ano de 2025 com goleada e mais nove pontos do que o segundo
O líder Bayern Munique regressou hoje às goleadas na Liga alemã de futebol, ao vencer no campo do Heidenheim por 4-0, e manteve os nove de vantagem sobre Borussia Dortmund, na 15.ª jornada, a última de 2025.
Depois do 'escândalo' com o Mainz (2-2), último classificado, na última ronda, o Bayern já vencia ao intervalo na casa do penúltimo posicionado, com golos do croata Stanisic, aos 15 minutos, e do francês Olise, aos 32.
Na segunda parte, o colombiano Luis Diaz, ex-FC Porto, fez o terceiro golo, aos 86 minutos, e o inglês Harry Kane fechou a contagem aos 90+2, para o seu 19.º golo na prova.
O português Raphaël Guerreiro foi titular na formação bávara e deu lugar aos 72 minutos ao compatriota David Daiber, médio de apenas 18 anos.
O Bayern vai assim fechar 2025 no topo de Bundesliga com mais nove pontos que o Borussia Dortmund, segundo classificado, enquanto Heidenheim continua como a única equipa que sofreu golos em todas os jogos da competição.
Horas antes, O Mainz voltou a somar novo ponto, desta vez na recepção ao antepenúltimo St. Pauli (0-0), mas conta apenas oito e está a seis da salvação.