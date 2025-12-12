Inflação manteve-se nos 3,5% em Novembro na Madeira

A Região Autónoma da Madeira (RAM) registou, em Novembro, uma variação média dos últimos 12 meses do Índice de Preços no Consumidor (IPC) de 3,5%, valor idêntico ao verificado no mês anterior, de acordo com os dados da inflação divulgados esta sexta-feira pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

Já a inflação subjacente — indicador que exclui os produtos alimentares não transformados e energéticos — situou-se em 3,3%, menos 0,1 pontos percentuais (p.p.) do que em Outubro último.

Os preços dos bens subiram 2,4%, enquanto os serviços registaram um aumento mais expressivo, de 4,9%.

Contudo, as maiores variações positivas continuam a verificar-se nas classes de despesa de 'Restaurantes e hotéis' (10,2%), 'Saúde' (4,6%) e de 'Habitação, água, electricidade, gás e outros combustíveis' (4,3%).

Em sentido inverso, a classe do 'Vestuário e calçado' foi a única a apresentar uma variação negativa, de -0,1%.

A taxa de inflação na Madeira continua 1,1 pontos percentuais (p.p.) acima da nível nacional. No país a variação média do IPC fixou-se nos 2,4% em Novembro, também idêntica à do mês precedente.

Em termos homólogos, o IPC na RAM registou uma variação de 3,3%, o que representa um decréscimo de 0,6 p.p. face a Outubro de 2024.

As maiores variações positivas observaram-se nas classes de 'Restaurantes e hotéis' (9,1%) e de 'Transportes' (4,4%), enquanto a classe de 'Comunicações' apresentou a variação negativa mais acentuada (-3,4%).

No contexto nacional, a taxa de variação homóloga do IPC diminuiu para 2,2% em Novembro de 2025, valor inferior em 0,1 p.p. ao registado no mês anterior.

Inflação abrandou para 2,2% em Novembro, confirma INE A inflação abrandou para 2,2% em novembro, informou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE), confirmando a estimativa rápida que tinha sido divulgada há duas semanas.

A nível mensal, o IPC da RAM registou uma variação de -0,8%, após os -0,7% observados em Outubro. Entre as diferentes classes de despesa analisadas, a maior diminuição ocorreu nos 'Restaurantes e hotéis' (-5,4%), enquanto a de 'Bens e serviços diversos' apresentou o maior aumento (+0,3%).

No País, a variação mensal do IPC foi de -0,3% (nula em Outubro).

Em Novembro de 2025, o valor médio das rendas de habitação por metro quadrado de área útil, na Região, aumentou 0,5% face ao mês anterior e 7,3% em comparação com o mês homólogo (0,7% e 7,4% no mês anterior, respectivamente).