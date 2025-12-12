Câmara de Lobos aprova orçamento de 34 milhões para 2026

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos aprovou hoje a proposta de Orçamento Municipal para 2026, no valor de 33,9 milhões de euros. A deliberação foi tomada em reunião do executivo, com votos favoráveis do PSD e a abstenção do JPP.

O orçamento fixa as principais prioridades financeiras do município para o próximo ano, com a maior fatia da despesa destinada às áreas da habitação, da mobilidade e da requalificação urbana.

A área da habitação concentra um investimento de cerca de 7,4 milhões de euros, destinado à criação de novas respostas habitacionais e à melhoria das condições de acesso à habitação no concelho. Já a mobilidade representa um investimento na ordem dos 6,1 milhões de euros, canalizado para intervenções na rede viária, melhoria das acessibilidades e reforço da segurança rodoviária.

O documento prevê ainda uma dotação global de 16,6 milhões de euros para despesas ligadas ao apoio social, à intervenção de proximidade e ao funcionamento da autarquia. Neste montante incluem se 400 mil euros para bolsas de estudo, 816 mil euros para apoio às juntas de freguesia, 137 mil euros para apoio à infância e 704 mil euros destinados ao apoio às instituições sociais e ao movimento associativo.

Ao nível das obras, o orçamento contempla o arranque de vários projectos distribuídos por todas as freguesias do concelho. Estão previstas intervenções como a Estrada do Sítio da Casa Caída e a requalificação do centro do Estreito de Câmara de Lobos, a requalificação da Baixa da cidade e a construção do novo varadouro, a requalificação do centro do Jardim da Serra, a Estrada Igreja Fontes e a requalificação do centro da freguesia da Quinta Grande. Está igualmente prevista a criação da Unidade de Protecção Civil do Curral das Freiras.

Em declarações após a reunião, o presidente da edilidade, Celso Bettencourt, considerou que o orçamento para 2026 “permite iniciar os principais projectos do mandato”, destacando a aposta na habitação, na mobilidade e na melhoria dos espaços públicos, bem como o reforço do apoio às famílias e às instituições.

A proposta de Orçamento Municipal para 2026 segue agora para apreciação e votação na Assembleia Municipal.