Homem assistido pelos bombeiros no Comando Regional da PSP
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados na noite de ontem, por volta das 23h30, para prestar assistência a um homem de 28 anos que se encontrava no Comando Regional da PSP e que apresentava um ferimento numa das pernas.
Após a avaliação no local, a vítima foi transportada pelos bombeiros para os Serviços de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
