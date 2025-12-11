Bombeiros e EMIR salvam homem no Porto da Cruz

Um homem, com cerca de 50 anos, sofreu hoje, esta manhã, uma paragem cardiorrespiratória no Porto da Cruz, mais concretamente na saída da via rápida, na zona do Serrado.

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) iniciaram as manobras de reanimação, tendo conseguido reverter a situação.

A vítima foi transportada para o hospital.