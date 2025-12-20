Ricardo Vieira aponta desconfiança como travão ao desenvolvimento do País

Ricardo Vieira apresentou o livro 'Porque sou Liberal', de João Cotrim de Figueiredo, na Wine Lodge, na Avenida Arriaga, defendendo que a desconfiança instalada entre o Estado, as instituições e os cidadãos é um dos principais bloqueios ao desenvolvimento de Portugal.

Na intervenção, sublinhou que o País vive com um sistema montado na desconfiança, em que os cidadãos desconfiam do Estado e o Estado desconfia dos cidadãos, realidade que se traduz em entraves administrativos, reservas perante a iniciativa privada e obstáculos a quem quer investir, criar ou ajudar.

Foto VH

Como exemplo, apontou a recente proposta de regulamentação do subsídio de mobilidade e a relação de desconfiança entre o poder central e as regiões autónomas.

Ricardo Vieira alertou ainda para o impacto desta cultura de desconfiança nos jovens, frequentemente envolvidos numa teia de requisitos e condicionantes que limita a iniciativa, a criatividade e o empreendedorismo, apesar do investimento feito pelas famílias na sua formação.

O apresentador criticou também a leitura que tem sido feita do papel do Presidente da República, considerando errada a ideia de um chefe de Estado como contrapoder permanente ou fiscal do Executivo.

Defendeu que o sistema semipresidencial não pode funcionar como um bloqueio à confiança depositada numa maioria parlamentar e num Governo legitimado pelo voto.

João Cotrim de Figueiredo explicou, por seu lado, que o livro surge como um exercício de transparência junto dos eleitores. “É o mínimo de quem pede a confiança das pessoas”, afirmou, sublinhando a importância de uma pedagogia de confiança nas instituições e, sobretudo, nos cidadãos.