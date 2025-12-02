Papa Leão XIV pede novas abordagens para poder prevalecer a paz

O Papa Leão XIV apelou hoje, perante 150.000 pessoas reunidas para uma missa ao ar livre em Beirute, à adoção de "novas abordagens no Médio Oriente" para que a paz prevaleça na região.

"O Médio Oriente precisa de novas abordagens para rejeitar a mentalidade de vingança e violência, para superar as divisões políticas, sociais e religiosas, e para abrir novos capítulos em nome da reconciliação e da paz", afirmou.

O chefe da Igreja Católica, que está a terminar uma visita ao Líbano, também apelou aos cristãos do Oriente para que demonstrem coragem, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

A missa atraiu cerca de 150.000 pessoas à orla marítima de Beirute e encerrou a visita de três dias de Leão ao Líbano antes do voo de regresso a Roma.

O Papa pediu "à comunidade internacional para que não poupe esforços para promover processos de diálogo e de reconciliação" numa região flagelada pelos conflitos.

Leão também apelou para que o Líbano seja um "lar de justiça e fraternidade" e um "sinal profético de paz" na região, segundo a agência de notícias norte-americana The Associated Press (AP).

Antes da missa, Leão rezou no local da explosão do porto de Beirute em 2020, que se tornou um símbolo de disfunção e impunidade oficial no país do Médio Oriente.

O chefe do Vaticano apelou para que a justiça prevaleça e ofereceu palavras de consolação ao povo do Líbano.

Familiares de algumas das 218 pessoas mortas pela explosão seguravam fotos das vítimas quando Leão chegou ao local, segundo a AP.

Leão rezou em silêncio junto a um monumento aos mortos e depois cumprimentou os familiares presentes, um a um, apertando-lhes as mãos.

O encontro emotivo teve lugar ao lado da estrutura do último silo de cereais que se manteve de pé no local destruído pela explosão de 04 de agosto de 2020, e das pilhas de carros carbonizados.

A explosão causou danos de milhares de milhões de dólares, quando centenas de toneladas de nitrato de amónio detonaram num armazém portuário.

Cinco anos depois, as famílias dos mortos continuam à procura de justiça.

Nenhum responsável foi condenado numa investigação judicial que foi repetidamente obstruída, o que enfureceu os libaneses, para quem a explosão foi apenas a mais recente prova de impunidade, após décadas de corrupção e crimes financeiros.

"A visita envia claramente a mensagem de que a explosão foi um crime", disse Cecile Roukoz, cujo irmão, Joseph Roukoz, foi morto e que estava presente para se encontrar com o Papa.

"Deve haver uma mensagem, o país deve acabar com a impunidade e garantir que a justiça seja feita", acrescentou, citada pela AP.

Quando chegou ao Líbano no domingo, Leão apelou aos líderes políticos do país para que procurassem a verdade como um meio de paz e reconciliação.

Leão procurou levar uma mensagem de paz ao Líbano, que enfrenta anos de crises económicas e políticas.

Na homilia de hoje, Leão nomeou os muitos problemas que os libaneses têm enfrentado, desde crises económicas à explosão e renovados receios de guerra, nomeadamente com o vizinho Israel.

Disse que é natural o ser humano sentir-se "paralisado pela impotência face ao mal e oprimido por tantas situações difíceis".

No entanto, exortou os libaneses a não se resignarem e a encontrar formas de manterem a esperança de que o Líbano seja um país "onde a paz e a justiça reinem".

"Deixemos a armadura das nossas divisões étnicas e políticas, abramos as nossas confissões religiosas ao encontro mútuo e reavivemos nos nossos corações o sonho de um Líbano unido", afirmou.

"Líbano, levanta-te! Sê uma casa de justiça e fraternidade! Sê um sinal profético de paz para todo o Levante!", apelou.

O papa norte-americano começou o último dia em Beirute com uma visita ao hospital De La Croix, especializado no tratamento de pessoas com problemas psicológicos.