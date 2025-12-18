AF Madeira volta a integrar projecto de promoção do futebol inclusivo

A Associação de Futebol da Madeira (AFM) marcou presença na Polónia no âmbito do Projeto Europeu “Inclusive Youth Football”, uma iniciativa internacional financiada pelo Programa Erasmus+ Sport, que visa promover a inclusão, a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento integral dos jovens através do futebol.

A representação da AFM contou com a participação do director técnico da Associação, Humberto Fernandes, e do vice-Presidente, Avelino Silva, reforçando o compromisso institucional da Associação com projetos europeus de investigação, inovação e boas práticas no desporto.

"Importa recordar que a AFM integra este projeto desde a sua génese, ainda no período da liderança do presidente Rui Marote, sublinhando uma visão estratégica de longo prazo orientada para a valorização social do futebol enquanto ferramenta educativa, inclusiva e transformadora", começou por adiantar a AFM em comunicado enviado à imprensa.

Quanto ao projeto este é coordenado pela Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra, tendo estado representada na Polónia pelo professor Hugo Sarmento e pelo professor Diogo Martinho. Integra igualmente a Universidade da Madeira, representada pelo professor Rúbio Gouveia e pelo doutorando Francisco Teixeira, bem como instituições de ensino superior da Polónia, através da Uniwersyteckie Centrum Lekkoatletyczne, e da República Checa, reforçando o caráter multidisciplinar e internacional da iniciativa.

Objetivos do Projeto “Inclusive Youth Football”

O projeto tem como principais objetivos o de promover o futebol enquanto instrumento de inclusão social, dirigido a jovens de diferentes contextos socioeconómicos, culturais e educativos, assim como o de desenvolver e validar metodologias pedagógicas inovadoras que promovam ambientes desportivos mais inclusivos, seguros e participativos.

Reforçar a capacitação de técnicos, treinadores e dirigentes, dotando-os de ferramentas práticas para a gestão da diversidade no contexto desportivo e fomentar a cooperação internacional entre universidades, associações desportivas e entidades formadoras, através da partilha de conhecimento científico e boas práticas são outros das metas a atingir neste projecto bem como o de contribuir para políticas públicas e estratégias associativas que valorizem o papel social do desporto, em particular do futebol jovem.

Para além disso um dos temas centrais abordados centrou-se no “Bio Banding”, uma metodologia inovadora que organiza os jovens atletas com base no seu nível de maturação biológica, em complemento à tradicional organização por idade cronológica. Esta abordagem permite mitigar as desigualdades decorrentes das diferenças de crescimento e desenvolvimento físico, promovendo contextos competitivos mais equilibrados, seguros e justos.

Entre os principais benefícios do bio banding destacam-se a maior igualdade de oportunidades, o aumento da participação e confiança dos jovens atletas, a redução do risco de lesões e abandono precoce da prática desportiva, bem como a criação de ambientes mais favoráveis ao desenvolvimento técnico, tático, psicológico e social. Esta metodologia reforça, assim, a dimensão inclusiva do futebol juvenil, alinhando-se plenamente com os princípios e objetivos do projeto “Inclusive Youth Football”.

A participação da AFM nesta reunião internacional permitiu acompanhar de perto o desenvolvimento dos trabalhos científicos e técnicos do projeto, bem como reforçar a posição da Região Autónoma da Madeira como um parceiro ativo e credível em projetos europeus, alinhados com os valores da inclusão, da educação e da cidadania através do desporto.

A Associação de Futebol da Madeira continuará empenhada em integrar projetos estruturantes que promovam um futebol mais inclusivo, formativo e socialmente responsável, em benefício dos jovens, dos clubes e da comunidade em geral.