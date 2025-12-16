IPMA actualiza avisos devido à agitação marítima e ao vento na Madeira e Porto Santo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) actualizou os avisos amarelos para a Madeira e o Porto Santo devido à previsão de agitação marítima intensa e rajadas de vento fortes.

Na costa norte da Madeira, mantém-se o aviso de agitação marítima válido entre as 07h18 de hoje e as 6h00 de quarta-feira, com ondas de noroeste entre 4 e 5 metros. O mesmo período prevê vento forte com rajadas até 80 km/h, especialmente no extremo leste da ilha.

Na costa sul da Madeira, o aviso de vento vigorará entre as 07h18 e as 09h00, com rajadas previstas até 80 km/h, concentradas também no extremo leste.

No Porto Santo, o aviso de agitação marítima permanece entre 07h18 de hoje e 06h00 de quarta-feira, com ondas de noroeste de 4 a 5 metros.