Presidente da Associação Nacional de Municípios quer aumento dos salários dos autarcas e funcionários locais

O novo presidente da Associação Nacional de Municípios (ANMP), o social-democrata Pedro Pimpão, defendeu hoje aumentos dos salários dos autarcas e dos funcionários das autarquias, reconhecendo, contudo, que é um tema sensível para o comum dos cidadãos.

"Naturalmente, essa é uma questão que é sensível para o comum dos cidadãos, mas eu acho que é uma questão que também tem que ser analisada, porque os autarcas também merecem ter remunerações compatíveis com as suas responsabilidades. Os autarcas e os trabalhadores das nossas câmaras", disse, em declarações aos jornalistas, após ter sido eleito hoje presidente da ANMP para os próximos quatro anos.

Para Pimpão, as revisões devem ser para "todos aqueles que se dedicam ao poder local", porque o "contributo que os municípios têm dado para o desenvolvimento do país" deve ser acompanhado pela "valorização remuneratória".

"Eu queria partilhar convosco uma preocupação que eu tenho também enquanto presidente de Câmara. É a da necessidade de nós também aumentarmos, valorizarmos as remunerações dos trabalhadores e dos dirigentes da administração pública local, das nossas câmaras municipais, porque nós precisamos de reter talento também nas nossas câmaras. E, para isso, eles também mereciam ver as suas carreiras valorizadas e também sistemas de avaliação mais justos, mais transparentes e que valorizassem o mérito", afirmou.

"Não tenho problemas nenhum em dizer isso. Não é uma bandeira, não é uma prioridade, mas também é uma área que deve ser tida em conta", salientou.

Centenas de autarcas reúnem-se hoje e domingo num congresso em Viana do Castelo, após as autárquicas, para eleger os novos dirigentes da ANMP e para debater os temas mais relevantes para os municípios nos próximos anos, nomeadamente autonomia, descentralização, o financiamento local, a sustentabilidade e a coesão territorial.

Hoje, o primeiro tema em debate foi a "Autonomia e Descentralização", e, no domingo, o presidente da Câmara de Loures (PS), Ricardo Leão, trará a debate o tema do "Financiamento Local", tendo em conta que uma nova lei das finanças locais é uma das principais reivindicações dos autarcas.

No mesmo dia, Francisco Lopes (PSD), presidente da Câmara Municipal de Lamego, trará ao debate dos autarcas o tema "Sustentabilidade e Coesão".

No domingo à tarde será debatida e depois votada a resolução do XXVII Congresso da ANMP, com as principais conclusões e compromissos dos municípios para o próximo mandato.