Pedro Pimpão é o novo presidente da Associação Nacional de Municípios

O presidente da Câmara Municipal de Pombal, Pedro Pimpão, foi hoje eleito presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), sucedendo a Luísa Salgueiro, que irá presidir à Mesa do Congresso e, por inerência, ao Conselho Geral.

As votações para a eleição dos titulares dos órgãos da ANMP decorreram esta tarde, no XXVII Congresso desta entidade, que reúne centenas de autarcas em Viana do Castelo, durante o fim de semana.

Pedro Pimpão foi candidato único à presidência do Conselho Diretivo da ANMP.

Foram ainda eleitos vice-presidentes do Conselho Diretivo da ANMP a presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa; o presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, Amadeu Albergaria; o presidente da Câmara de Loures, Ricardo Leão; o presidente da Câmara de Cascais, Nuno Piteira Lopes; e o presidente da Câmara de Manteigas, Flávio Massano.

A presidência do Conselho Fiscal da ANMP ficou entregue ao presidente da Câmara de Caldas da Rainha, Vítor Calisto Marques.

A ANMP realiza congressos de dois em dois anos, sendo que só aquele que se segue a eleições autárquicas é eletivo.

O conselho diretivo da ANMP é um órgão executivo composto por um presidente, cinco vice-presidentes e 11 vogais, eleitos pelos delegados no Congresso Nacional em lista plurinominal.

Nas eleições autárquicas, realizadas em 12 de outubro, o PSD, com listas próprias ou em coligações, venceu em 136 municípios, contra 128 do PS, quando em 2021 tinha triunfado em 114, contra 149 dos socialistas.

Os membros do novo Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios, hoje eleitos, são:

- Presidente: Pedro Pimpão (PSD), presidente da Câmara de Pombal

- Vice-presidente: Flávio Massano (Movimeno Independente Manteigas 2030), presidente da Câmara Municipal de Manteigas

- Vice-presidente: Nuno Piteira Lopes (PSD), presidente da Câmara Municipal de Cascais

- Vice-presidente: Ricardo Leão (PS), presidente da Câmara Municipal de Loures

- Vice-presidente: Amadeu Albergaria (PSD), presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

- Vice-presidente: Ana Abrunhosa (PS/Livre/PAN), presidente da Câmara Municipal de Coimbra

- Alexandre Favaios (PS), presidente da Câmara Municipal de Vila Real

- João Fortes (PSD/CDS-PP), presidente da Câmara Municipal de Mourão

- João Azevedo (PS), presidente da Câmara Municipal de Viseu

- Manuel Cordeiro (PSD), presidente da Câmara Municipal de São João da Pesqueira

- Luís Filipe Araújo (PS), presidente da Câmara Municipal de Gondomar

- Francisco Lopes (PSD) , presidente da Câmara Municipal de Lamego

- João Grilo (PS), presidente da Câmara Municipal de Alandroal

- Ricardo Araújo (PS), presidente da Câmara Municipal de Guimarães

- Álvaro Araújo (PS), presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António

- Helena Teodósio (PSD), presidente da Câmara Municipal de Cantanhede

- Isabel Ferreira (PS), presidente da Câmara Municipal de Bragança