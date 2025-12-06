Celso passa a integrar a Comissão Política Nacional dos Autarcas Social-Democratas

Celso Bettencourt é, a partir de hoje o representante efectivo da Madeira na Comissão Política Nacional dos Autarcas Social-Democratas (ASD), órgão nacional do PSD que reúne e coordena autarcas de todo o País. A confirmação surgiu no 10.º Congresso dos ASD, que decorre no Porto, onde foram divulgadas as listas oficializadas para o mandato 2025-2029.

A entrada de Celso Bettencourt na Comissão Política Nacional decorre dos requisitos formais exigidos pelo regulamento dos ASD, ou seja, para integrar o órgão é obrigatório estar inscrito no Congresso e ser delegado eleito. “Enquanto delegado inscrito e integrante da lista, reuni todas as condições necessárias para assumir esta representação”, explicou, sublinhando que esta condição garante legitimidade plena para o exercício do cargo. Simplício Pestana foi igualmente confirmado como representante suplente da Madeira.

Com esta eleição, a Região assegura presença activa na estrutura que promove formação, capacitação e acompanhamento político dos autarcas social-democratas, desde presidentes de Junta a presidentes de Câmara e membros dos diferentes órgãos municipais. “É importante para a Madeira ter voz neste órgão nacional, que existe precisamente para apoiar e valorizar o trabalho dos autarcas”, defende Celso Bettencourt.

O autarca madeirense garantiu ainda que estará presente em todas as reuniões e iniciativas convocadas pela Comissão Política Nacional. “Sempre que houver sessões no continente ou necessidade de deslocações à Região, estarei disponível para representar os autarcas madeirenses e contribuir para o trabalho que este órgão desenvolve”, refere.

A lista oficial dos órgãos nacionais dos ASD, afixada no Congresso, identifica Celso Bettencourt como representante efetivo dos autarcas social-democratas da Madeira para o próximo ciclo político.