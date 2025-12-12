O SANAS Madeira dá conta que, os operacionais da Estação Salva-Vidas do Porto Moniz e os nadadores salvadores profissionais das Piscinas Naturais do Seixal, tiveram hoje "trabalho redobrado" na prevenção e sensibilização daqueles que quiseram presenciar o deteriorar das condições meteorológicas, especialmente da forte agitação marítima.

"Com alerta vermelho em vigor das 18 horas em diante, não foi necessário esperar pela hora da intensificação da agitação marítima para que se verificassem imagens como estas", reforça a entidade.

O SANAS informa ainda que o patrulhamento terrestre está a ser efectuado na quase totalidade da costa Norte "e ainda assim detectam-se comportamentos de risco por parte dos mais negligentes".

O empenhamento que está ser acompanhado de forma permanente pelo Centro de Comando, Comunicação e Controlo do SANAS Madeira em articulação com o Serviço Regional de Protecção Civil.